Calciomercato Torino, Walukiewicz obiettivo di Juric

Il nome del difensore polacco Walukiewicz continua a essere accostato al Torino. Ivan Juric, nuovo tecnico granata, studia il giocatore

Se per i quotidiani polacchi, Sebastian Walukiewicz sarebbe pronto ad approdare al Torino, Gianluca Di Marzio, invece, sottolinea come il giovane difensore polacco sia costantemente sotto la lente di ingrandimento del nuovo tecnico granata Ivan Juric. Valutazioni in corso d’opera da parte della dirigenza torinese.