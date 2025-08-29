Calciomercato Tottenham: adesso è ufficiale l’arrivo di Xavi Simons dal Lipsia. Il comunicato del club inglese

Il Tottenham Hotspur mette a segno un colpo di mercato di assoluto rilievo assicurandosi Xavi Simons, centrocampista offensivo olandese classe 2003, proveniente dal RB Lipsia. L’operazione, dal valore complessivo di circa 51 milioni di sterline (quasi 60 milioni di euro), porta a Londra uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, seguito a lungo dal Chelsea ma approdato agli Spurs dopo una trattativa lampo che ha ribaltato le gerarchie del mercato estivo.

Simons, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e passato in carriera anche per Paris Saint-Germain e PSV Eindhoven, è reduce da due stagioni di alto livello in Bundesliga, dove ha messo in mostra tecnica sopraffina, visione di gioco e grande versatilità tattica. Può agire sia da trequartista che da esterno offensivo, qualità che lo rendono un’arma preziosa per il tecnico Thomas Frank, allenatore danese noto per il suo calcio propositivo e organizzato.

Il 22enne nazionale olandese – già 28 presenze e un gol con la maglia degli Oranje – ha firmato un contratto quinquennale con opzione per ulteriori due stagioni. Una scelta che testimonia la fiducia del club nei suoi confronti e la volontà di costruire attorno a lui una parte importante del progetto tecnico.

Con l’arrivo di Simons, il Tottenham raggiunge quota sette acquisti in questa sessione di mercato, portando il totale degli investimenti estivi oltre i 170 milioni di sterline (circa 200 milioni di euro). Un impegno economico significativo che conferma le ambizioni della società nord-londinese: tornare protagonista in Premier League e competere ad alti livelli anche in campo europeo.

L’innesto dell’ex Lipsia arriva in un momento cruciale per gli Spurs, chiamati a sopperire all’assenza prolungata di James Maddison, fermo per un grave infortunio al ginocchio. Simons, con la sua capacità di creare occasioni e incidere in zona gol, rappresenta il profilo ideale per colmare questo vuoto e dare nuova linfa alla manovra offensiva.

Il debutto ufficiale del nuovo numero 7 potrebbe avvenire già nelle prossime giornate di campionato, a seconda dei tempi di inserimento e della condizione fisica. I tifosi degli Spurs, intanto, sognano che il talento olandese possa diventare il simbolo di una nuova era vincente a Londra.