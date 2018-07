Nicolas è dell’Udinese, è ufficiale: arriva dal Verona

Calciomercato Udinese, è ufficiale l’arrivo di Nicolas Andrade: l’estremo difensore brasiliano arriva dall’Hellas Verona

Dato l’addio ad Albano Bizzarri e ad Alex Meret, l’Udinese ha individuato il nuovo estremo difensore: è ufficiale l’arrivo dall’Hellas Verona di Nicolas David Andrade. Il classe 1988 arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 e sarà lui ad affiancare l’argentino Musso.

Nato a Colorado do Oeste, l’estremo difensore è reduce dalla stagione da titolare con la compagine scaligera: alti e bassi, ma le sue qualità hanno spinto la dirigenza friulana a puntare su di lui. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Mineiro, il ventinovenne è sbarcato in Italia nel 2011, mentre l’esordio in Serie A risale al 2014.