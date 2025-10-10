Calciomercato, Ventola sicuro: «La Roma a gennaio ci prova per Lookman». L’attaccante nigeriano in giallorosso ritroverebbe Gasperini

Un nome per infiammare il mercato e far sognare i tifosi della Roma: Ademola Lookman. La suggestione, lanciata da Lele Adani, è stata ripresa e caldeggiata con forza da Antonio Cassano e Nicola Ventola nel corso di “Viva El Fútbol”. Per i due ex attaccanti, l’esterno dell’Atalanta è il colpo che potrebbe trasformare la squadra di Gasperini in una seria candidata allo scudetto.

Cassano: «La Roma faccia un sacrificio clamoroso»

Cassano, pur elogiando il talento di Soulé, ha invitato senza mezzi termini la dirigenza giallorossa a fare un investimento decisivo a gennaio. «Io penso che la questione Lookman-Soulé sia diversa, perchè Soulé ha avuto la grande fortuna di averlo adesso che è giovane, mentre Lookman aveva fatto altre esperienze, ha beccato Gasperini a 27-28 anni. Secondo me con Gasperini Soulé diventerà ancora più forte di quello che è stato Lookman. La Roma, se può, deve fare un sacrificio clamoroso per andare a prendere Lookman, perchè io sono convinto che rimarrà agganciata fino a gennaio, e se a gennaio ha l’opportunità di andare a prendere Lookman…»

Ventola: «Gasperini non è felice della sua rosa»

Nicola Ventola ha rincarato la dose, dicendosi convinto che la Roma ci proverà, anche perché Gasperini non sarebbe del tutto soddisfatto della rosa attuale. «Secondo me ci proveranno. Lookman ti cambia. Se hai Lookman da un lato e Soulé dall’altro, anche Dovbyk inizierebbe a fare meno fatica. Questo perchè secondo me Gasperini non è felice di quello che ha in casa, nel senso ci sta lavorando però il suo obiettivo è di migliorare la rosa con giocatori più adatti al suo gioco. Non è la sua rosa».

Il messaggio è forte e chiaro. Per la coppia di opinionisti, l’acquisto di Lookman non sarebbe solo un rinforzo, ma il pezzo mancante per completare un tridente da sogno con Soulé e Dovbyk. Un’operazione che, secondo loro, Gasperini desidera fortemente per plasmare una squadra che sia veramente “sua”. La palla passa ora alla dirigenza giallorossa, chiamata a valutare un’operazione che potrebbe cambiare il volto del campionato.