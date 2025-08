Calciomercato Verona, ufficiale: Bradaric torna in gialloblù. Il comunicato della società veneta che lo acquista a titolo definitivo

Con un’mossa che consolida un pilastro fondamentale per il proprio futuro, l’Hellas Verona ha ufficialmente blindato il talento croato Domagoj Bradarić. Il laterale sinistro, che nella passata stagione ha dimostrato di essere una pedina insostituibile, lega il suo avvenire ai colori gialloblù, trasformando un prestito di successo in un legame a lungo termine. Questa acquisizione strategica dalla Salernitana non solo testimonia la fiducia della società nel giocatore, ma sottolinea anche la chiara volontà del club di costruire sulle solide basi della scorsa annata, ripartendo dalle certezze.

L’impatto di Bradarić sulla squadra è stato evidente e in crescendo, culminato in un finale di stagione che lo ha visto ergersi a protagonista assoluto. La sua costanza di rendimento e la sua crescita esponenziale hanno convinto la dirigenza a investire con decisione sul suo cartellino, assicurandosi le sue prestazioni per le prossime stagioni. La società ha formalizzato l’operazione attraverso la seguente nota ufficiale.

IL COMUNICATO

“Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Unione Sportiva Salernitana 1919 l’esterno sinistro croato Domagoj Bradaric. Il calciatore si legherà al Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Verona la scorsa estate, il classe ’99 ha collezionato nella sua prima stagione italiana 28 presenze in campionato per un totale di 1.944 minuti giocati, diventando con il passare dei mesi uno dei perni della formazione gialloblù.

In particolare, nel girone di ritorno è sceso in campo da titolare in 15 partite su 19. Inoltre, fondamentale è stato il suo gol del 2-1 nell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli, che ha regalato gli ultimi tre punti ai gialloblù utili per il raggiungimento della 14a posizione in classifica finale.

Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo a Domagoj per il prosieguo della sua carriera in gialloblù”.