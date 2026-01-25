Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché

Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: il punto sulla trattativa per il centrale tedesco

Il calciomercato dell’Hellas Verona entra nella sua fase cruciale con un obiettivo prioritario: rinforzare il pacchetto arretrato. Dopo aver definito la cessione di Giovane al Napoli, la dirigenza degli Scaligeri si è mossa concretamente per portare al Bentegodi Felix Uduokhai. Il roccioso difensore centrale tedesco, classe 1997, è attualmente in forza al Besiktas, ma è finito ai margini del progetto tecnico del club di Istanbul.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio, la trattativa è avviata ma presenta ancora degli ostacoli significativi. Tra la proposta dei veneti e la richiesta delle “Aquile Nere” c’è una distanza economica di circa 1 milione di euro. Tuttavia, il vero nodo da sciogliere riguarda la formula del trasferimento: le parti sono al lavoro per trovare l’intesa tra l’inserimento del diritto o dell’obbligo di riscatto. Per Uduokhai, cresciuto nel Monaco 1860, l’Italia rappresenterebbe l’occasione ideale per rilanciarsi: in questa stagione, infatti, ha collezionato appena 7 presenze in Süper Lig, non essendo considerato un titolare inamovibile dal tecnico Sergen Yalcin.

