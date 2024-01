Calciomercato West Ham, UFFICIALE l’arrivo di Phillips: la formula

Il West Ham ha ufficializzato l’arrivo di Kalvin Phillips, centrocampista della nazionale inglese, dal Manchester City

Il West Ham, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo in prestito secco fino al termine della stagione di Kalvin Phillips. Il centrocampista era nel mirino della Juve.

COMUNICATO – «West Ham United è lieto di confermare l’ingaggio del centrocampista inglese Kalvin Phillips in prestito fino alla fine della stagione 2023/24. Il 28enne si unisce agli Hammers dal Manchester City e potrebbe fare il suo debutto nella partita di Premier League di giovedì con l’AFC Bournemouth al London Stadium. Con 31 presenze con l’Inghilterra, Phillips ha iniziato tutte le partite quando i Tre Leoni hanno raggiunto la finale di UEFA Euro 2020 ed è apparso alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2022. A livello di club, ha guidato il suo club d’infanzia, il Leeds United, in Premier League prima di trasferirsi al Manchester City nell’estate 2022 e vincere la Premier League, la FA Cup, la UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA l’anno scorso. Con il West Ham in lotta per la qualificazione europea e agli ottavi di finale di UEFA Europa League, e la finale del Campionato Europeo UEFA da puntare contro l’Inghilterra la prossima estate, Phillips ha un’enorme motivazione per dare il meglio di sé con la maglia claret and blue».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24