Calciopoli in Belgio: l’agente di Milinkovic-Savic è introvabile, il laziale interrogato?

Calciopoli in Belgio: gli inquirenti starebbero cercando di mettersi in contatto con l’agente di Milinkovic-Savic senza riuscirci

Non sembra placarsi la bolla Calciopoli in Belgio. Anzi, lo scandalo è cresciuto ulteriormente nelle ultime ore fino ad esplodere. Combine, favori agli arbitri, procuratori nel mirino. Anche Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic Savic, sembra finito nella bufera mediatica. Dieci i club coinvolti della Jupiler Pro League tra cui Genk, Anderlecht, Bruges e Standard Liegi, il gotha del calcio nazionale.

Novità importanti vengono riportate dal giornale serbo Kurir. Le autorità vorrebbero parlare anche con lo stesso Milinkovic per fare luce sul suo trasferimento al Genk prima e alla Lazio poi. Kezman, tuttavia, è ancora irreperibile: i magistrati vorrebbero chiedere chiarimenti al giocatore per provare ad incastrare l’ex attaccante che ne cura i diritti. Non è da escludere quindi che il biancoceleste venga interrogato nei prossimi giorni.