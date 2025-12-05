Mondiali
Mondiali 2026: gironi, date, calendario, partite, risultati
Dalla fase a gironi alla finale, il programma completo della XIVª Coppa del Mondo della Fifa, la prima a giocarsi in tre Paesi diversi: Mondiali 2026
I Mondiali 2026 saranno la XIVª edizione della Coppa del Mondo della Fifa, la prima a disputarsi con 48 squadre e a giocarsi in tre Paesi diversi: Canada, Messico e Stati Uniti. Il torneo inizierà ufficialmente l’11 giugno 2026 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, la stessa dei Mondiali 2010, che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico, e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.
Contando le edizioni del 1970 e del 1986, il Messico diventerà il primo Paese a ospitare il campionato mondiale per la terza volta. Per gli Stati Uniti si tratta invece della seconda volta dopo il 1994. Per il Canada, infine, sarà la prima volta assoluta.
Complessivamente la manifestazione vedrà disputarsi 148 partite, di cui 13 in Canada, 13 in Messico e 78 negli Stati Uniti. Dopo l’edizione 2022 in Qatar che si è giocata tra novembre e dicembre, da questa edizione i Mondiali di calcio torneranno a disputarsi tra giugno e luglio.
Al momento sono note 42 delle 48 squadre partecipanti, che hanno ottenuto l’accesso alla fase finale attraverso le qualificazioni. Le ultime 6 squadre partecipanti si qualificheranno attraverso gli spareggi europei e gli spareggi intercontinentali.
«Sarà il più grande Mondiale di sempre», ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino.
Indice dei contenuti
Date Mondiali 2026
Calendario Mondiali 2026: il torneo inizierà giovedì 10 giugno 2026 con la gara inaugurale e terminerà domenica 19 luglio 2026:
- Fase a gironi: 11-27 giugno 2026
- Sedicesimi di finale: 28 giugno-3 luglio 2026
- Ottavi di finale: 4-7 luglio 2026
- Quarti di finale: 9-11 luglio 2026
- Semifinali: 14-15 luglio 2026
- Finale: 18 luglio 2026
Città e Stadi
Le 148 partite dei Mondiali 2026 saranno ospitate da 16 stadi di 16 città, di cui 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Stati Uniti:
Canada
- Vancouver: BC Place – 54.000 spettatori
- Toronto: BM Field – 45.000 spettatori
Messico
- Città del Messico: Stadio Azteca – 83.000 spettatori
- Monterrey: Stadio BBVA Bancomer – 53.500 spettatori
- Guadalajara: Stadio Akron – 48.000 spettatori
Stati Uniti
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium – 75.000 spettatori
- Boston: Gillette Stadium – 65.000 spettatori
- Dallas: AT&T Stadium – 94.000 spettatori
- Filadelfia: Licoln Financial Field – 69.000 spettatori
- Houston: NRG Stadium – 72.000 spettatori
- Kansas City: Arrowhead Stadium – 73.000 spettatori
- Los Angeles: SoFi Stadium – 70.000 spettatori
- Miami: Hard Rock Stadium – 65.000 spettatori
- New York: MetLife Stadium – 82.500 spettatori
- San Francisco: Levi’s Stadium – 71.000 spettatori
- Seattle: Lumen Field – 69.000 spettatori
Gironi Mondiali 2026
Il sorteggio dei Mondiali 2026 si è tenuto presso il Kennedy Center di Washington, D.C., venerdì 5 dicembre 2025 con inizio alle ore 18 italiane. Questi i gironi sorteggiati:
GRUPPO A
- Messico
- Sudafrica
- Corea del Sud
- Vincente playoff D UEFA
GRUPPO B
- Canada
- Vincente playoff A UEFA
- Qatar
- Svizzera
GRUPPO C
- Brasile
- Marocco
- Haiti
- Scozia
GRUPPO D
- USA
- Paraguay
- Australia
- Vincente playoff C UEFA
GRUPPO E
- Germania
- Curaçao
- Costa d’Avorio
- Ecuador
GRUPPO F
- Olanda
- Giappone
- Vincente playoff B UEFA
- Tunisia
GRUPPO G
- Belgio
- Egitto
- Iran
- Nuova Zelanda
GRUPPO H
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
GRUPPO I
- Francia
- Senegal
- Vincente playoff intercontinentale 2
- Norvegia
GRUPPO J
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Giordania
GRUPPO K
- Portogallo
- Uzbekistan
- Vincente playoff intercontinentale 1
- Colombia
GRUPPO L
- Inghilterra
- Croazia
- Ghana
- Panama
L’Italia di Gennaro Gattuso, qualora vincesse il percorso A dei playoff il prossimo marzo, finirebbe nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.
Il formato del torneo
Le 48 squadre partecipanti sono state divise tramite sorteggio in 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Nei gironi non potevano esserci squadre della stessa Confederazione, ad eccezione delle squadre UEFA, che hanno avuto 2 gironi con 2 squadre.
Passano la fase a gironi le prime due classificate di ciascun gruppo, più le 8 migliori terze. Il torneo entra poi nella fase ad eliminazione diretta, con sedicesimi di finale, ottavi, quarti, semifinali, finale per il bronzo (ex 3°-4° posto) e finale.
Calendario Mondiali 2026
Fase a Gironi
1ª GIORNATA
- Giovedì 11 giugno 2026, orario da definire, Città del Messico – Stadio Azteca, MESSICO-SUDAFRICA (Gruppo A)
- Giovedì 11 giugno 2026, orario da definire, Guadalajara – Stadio Akron, COREA DEL SUD-Vincente playoff D UEFA (Gruppo A)
- Venerdì 12 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BM Field, CANADA-Vincente playoff A UEFA (Gruppo B)
- Venerdì 12 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, USA-PARAGUAY (Gruppo D)
- Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, BRASILE-MAROCCO (Gruppo C)
- Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, Vancouver – BC Place, AUSTRALIA-Vincente playoff C UEFA (Gruppo D)
- Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, New York – MetLife Stadium, HAITI-SCOZIA (Gruppo C)
- Sabato 13 giugno 2026, orario da definire, Vancouver – BC Place, AUSTRALIA-Vincente playoff C UEFA (Gruppo D)
- Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Filadelfia – Lincoln Financial Field, GERMANIA-CURAÇAO (Gruppo E)
- Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, COSTA D’AVORIO-ECUADOR (Gruppo E)
- Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Dallas – AT&T Stadium, OLANDA-GIAPPONE (Gruppo F)
- Domenica 14 giugno 2026, orario da definire, Monterrey – Stadio BBVA Bancomer, Vincente playoff B UEFA-TUNISIA (Gruppo F)
- Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Miami – Hard Rock Stadium, SPAGNA-CAPO VERDE (Gruppo H)
- Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Atlanta – Mercedes-Benz Stadium, ARABIA SAUDITA-URUGUAY (Gruppo H)
- Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Los Angeles – SoFi Stadium, BELGIO-EGITTO (Gruppo G)
- Lunedì 15 giugno 2026, orario da definire, Seattle – Lumen Field, IRAN-NUOVA ZELANDA (Gruppo G)
- Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, New York – MetLife Stadium, FRANCIA-SENEGAL (Gruppo I)
- Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, Boston – Gillette Stadium, Vincente playoff intercontinentale 2-NORVEGIA (Gruppo I)
- Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, Kansas City – Arrowhead Stadium, ARGENTINA-ALGERIA (Gruppo J)
- Martedì 16 giugno 2026, orario da definire, San Francisco – Levi’s Stadium, AUSTRIA-GIORDANIA (Gruppo J)
- Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Toronto – BMO Field, INGHILTERRA-CROAZIA (Gruppo L)
- Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Dallas – AT&T Stadium, GHANA-PANAMA (Gruppo L)
- Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Houston – NRG Stadium, PORTOGALLO-Vincente playoff intercontinentale 1 (Gruppo K)
- Mercoledì 17 giugno 2026, orario da definire, Città del Messico – Stadio Azteca, UZBEKISTAN-COLOMBIA (Gruppo K)
Mondiali 2026, il commento di Yakin (ct della Svizzera) dopo il sorteggio: «Gruppo duro, ma siamo pronti. Canada? Ricordo come hanno giocato in Qatar. 2002? Brutti ricordi»
Mondiali 2026, il ct del Canada Jesse Marsch sul sorteggio: «Pronti a vincere il girone! Italia? Sarebbe eccezionale. Sarebbe meglio per il Canada se…»
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...