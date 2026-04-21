Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B: occhio al futuro del portoghese

Il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra arrivato a un passaggio delicatissimo. Secondo La Gazzetta dello Sport, mai come in questo momento il legame tra il club rossonero e il suo numero 10 è apparso così distante. La novità più rilevante è proprio questa: per la prima volta, il Milan non considererebbe più il portoghese un giocatore intoccabile, mentre lo stesso Leao guarderebbe con maggiore apertura alla possibilità di un trasferimento all’estero. Una svolta importante, che cambierebbe radicalmente lo scenario rispetto alle stagioni precedenti, quando il talento portoghese veniva indicato come uno dei pilastri tecnici e simbolici del progetto rossonero. Sempre secondo la rosea, il tema economico ha un peso notevole: con un residuo a bilancio ormai molto contenuto, un’eventuale cessione garantirebbe al club una plusvalenza molto alta, utile per finanziare gli obiettivi di mercato della prossima estate.

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Leao Milan, il Mondiale e il mercato possono sbloccare la situazione

Nel ragionamento del club, riferisce ancora La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due elementi destinati a incidere in modo decisivo. Il primo è il Mondiale 2026, che il Milan spera possa trasformarsi in una vetrina ideale per Leao con la maglia del Portogallo. Un grande torneo internazionale potrebbe infatti rilanciare ulteriormente il suo valore e attirare offerte concrete, oggi considerate ancora insufficienti o comunque non realmente sviluppate. In questo senso, il club rossonero osserva l’evoluzione del mercato internazionale con attenzione, nella convinzione che la prossima estate possa finalmente aprire uno scenario diverso. L’idea sarebbe quella di monetizzare al massimo dalla cessione del giocatore per poi reinvestire subito le risorse su un centravanti di alto livello, uno dei principali obiettivi del nuovo ciclo tecnico.

Leao Milan, Allegri ha anche un piano alternativo per rilanciarlo

Se però le offerte non dovessero arrivare o non fossero considerate adeguate, allora entrerebbe in gioco il piano alternativo di Massimiliano Allegri. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe già immaginato un utilizzo diverso di Leao, schierandolo ancora da centravanti nel 3-5-2, ruolo in cui il portoghese ha alternato lampi importanti a pause evidenti. Sarebbe una soluzione tattica pensata per valorizzarne strappi, velocità e capacità di attaccare la profondità, in attesa eventualmente di un vero numero 9. La sensazione, però, è che il ciclo di Leao al Milan sia arrivato a un momento decisivo: ora resta da capire se il mercato estero saprà davvero offrire al club la cifra giusta per chiudere una storia che sembra sempre più vicina a una svolta.