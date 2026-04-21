Presidenza FIGC, la Serie A accelera: il programma di 29 punti per Malagò, focus sui giovani! Così i club intendono rinnovare il sistema

La Serie A prova a prendere l’iniziativa nel momento più delicato del calcio italiano e lo fa costruendo una piattaforma politica e programmatica da consegnare a Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza FIGC. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente di Lega Ezio Simonelli ha raccolto un documento articolato in 29 punti, frutto delle indicazioni dei club, da cui emergono cinque macroaree considerate prioritarie: sostenibilità economico-finanziaria, sviluppo dei calciatori italiani, interventi politico-strutturali su stadi e vivai, crescita dell’attività sportiva e nuove misure da chiedere al governo. L’obiettivo comune è chiaro: rimettere in piedi il sistema dopo il nuovo fallimento della Nazionale, con la convinzione che la massima serie debba tornare a essere il motore non solo economico ma anche istituzionale del calcio italiano.

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FIGC presidenza, scommesse, stadi e vivai al centro del progetto

Nel piano illustrato dalla Gazzetta c’è un capitolo molto forte sulle misure economiche. I club chiedono una tax credit per finanziare gli investimenti sugli Under 23 italiani e sugli impianti, ma anche una revisione del Decreto Dignità, che dal 2018 vieta in Italia la pubblicità diretta e indiretta del betting. Sempre secondo il quotidiano, la battaglia è stata rilanciata con forza anche da Urbano Cairo e si accompagna alla richiesta di destinare al calcio una quota dei ricavi generati dalle scommesse sugli eventi calcistici. La Gazzetta indica che nel 2024 la raccolta delle scommesse sportive in Italia ha raggiunto i 22,8 miliardi di euro, di cui 16,1 miliardi legati al calcio: l’1% di questa quota varrebbe circa 160 milioni, risorse che i club vorrebbero reinvestire in settori giovanili, infrastrutture e accessibilità di base. Accanto a questo, il giornale segnala anche la richiesta di incentivi per i nuovi stadi e di un iter burocratico più rapido per le società.

FIGC presidenza, giovani italiani e nuovo equilibrio politico per il futuro

Un altro asse centrale del documento riguarda i vivai. La Gazzetta dello Sport spiega che la Serie A spinge per modifiche profonde al campionato Primavera, con un sistema senza classifiche, promozioni e retrocessioni, oltre al ritorno del vincolo sportivo e a incentivi per chi investe davvero sui talenti italiani. L’idea è duplice: alleggerire il tatticismo, favorire il talento e creare un legame più diretto tra lavoro dei club e futuro della Nazionale. Nel confronto politico emerso durante la riunione, Beppe Marotta ha parlato della necessità di riportare “competenza ed eccellenza”, mentre Aurelio De Laurentiis ha toccato anche il tema dei procuratori e Claudio Lotito ha ribadito la preferenza per il commissariamento rispetto alla soluzione Malagò. La sintesi definitiva del programma, scrive ancora la Gazzetta, arriverà entro 10-15 giorni: sarà allora che la Serie A proverà davvero a trasformare il proprio manifesto in una piattaforma politica capace di incidere sul futuro della FIGC.