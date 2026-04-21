Mourinho Real Madrid, Florentino Perez stuzzicato dal clamoroso ritorno dello Special One! Gli scenari in caso di addio di Arbeloa

Il nome di José Mourinho torna a scaldare il futuro del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico portoghese è di nuovo tra i candidati più credibili per raccogliere l’eredità di Alvaro Arbeloa al termine della stagione. A rilanciare questa ipotesi è stato il rendimento recente del Benfica, capace di restare imbattuto in campionato dopo il successo pesantissimo nel derby contro lo Sporting Lisbona. Una vittoria che ha acceso nuovamente i riflettori sul lavoro dello Special One, tornato protagonista in Portogallo con una squadra che ha mostrato personalità, compattezza e capacità di reagire nei momenti più delicati.

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Real Madrid, il profilo di Mourinho torna d’attualità per il dopo Arbeloa

Sempre secondo Marca, il nome dell’ex allenatore di Inter e Roma sarebbe tornato in alto nella lista dei possibili successori di Arbeloa, insieme ad altri profili di primo piano. L’idea di un ritorno di Mourinho a Madrid, a tredici anni dalla sua prima esperienza sulla panchina blanca, nasce dalla volontà di restituire al club una mentalità feroce e una leadership forte. Il presidente Florentino Perez, ancora molto legato al tecnico portoghese, starebbe riflettendo su questa possibilità, pur senza aver ancora mosso passi definitivi. Al momento, infatti, la chiamata decisiva non sarebbe ancora arrivata.

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Mourinho Real Madrid, il futuro resta aperto tra suggestione e attesa

Il quadro, dunque, resta ancora in evoluzione. Marca evidenzia come il Real Madrid voglia aspettare la fine della stagione prima di prendere una decisione definitiva, ma il nome di Mourinho continua a circolare con forza per il suo profilo internazionale, la sua esperienza e la sua capacità di incidere subito nei grandi club. Intanto il tecnico portoghese resta concentrato sul Benfica, ma dalla Spagna il suo nome viene ormai considerato una candidatura concreta. Il possibile Mourinho bis sulla panchina del Real Madrid è una suggestione che, giorno dopo giorno, sembra prendere sempre più corpo.