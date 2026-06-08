Fiorentina, priorità Thorstvedt: il centrocampista del Sassuolo è il nome scelto per il nuovo corso

Calciomercato Fiorentina, idea chiara per il centrocampo dopo l’arrivo di Grosso: Thorstvedt del Sassuolo è il profilo in pole

La Fiorentina ha individuato in Kristian Thorstvedt il primo nome per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo in panchina di Fabio Grosso, che ha firmato fino al 2028, il club viola è già al lavoro per costruire una rosa competitiva e funzionale alle idee del nuovo allenatore.

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Il centrocampista norvegese è particolarmente apprezzato da Grosso, che lo conosce bene grazie all’esperienza condivisa al Sassuolo. Nell’ultima stagione il classe 1999 ha confermato il suo valore con la maglia neroverde, chiudendo l’annata con 4 gol e 4 assist, numeri che ne certificano la crescita e la duttilità tattica.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, Thorstvedt rappresenta uno dei profili prioritari per il nuovo corso viola, con la Fiorentina pronta a muoversi concretamente nelle prossime settimane.