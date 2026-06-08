Milan, proposta ufficiale a Glasner: sul tavolo un contratto fino al 2028 da 4 milioni a stagione

Milan, pronto l’affondo decisivo per Oliver Glasner: presentata un’offerta da 4 milioni l’anno con accordo fino al 2028

Il Milan continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore e, secondo quanto riportato in esclusiva da MilanNews24, uno dei nomi più caldi resta quello di Oliver Glasner. Il club rossonero avrebbe già presentato una prima bozza contrattuale al tecnico austriaco e al suo entourage, nel tentativo di convincerlo a sposare il progetto milanista.

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La proposta del Milan

L’offerta messa sul tavolo dal Diavolo prevederebbe un accordo da 4 milioni di euro a stagione con scadenza al 2028, segnale della volontà di puntare su un progetto tecnico di medio-lungo periodo. Nella bozza sarebbe stata inserita anche un’opzione per un ulteriore anno, che porterebbe eventualmente la durata del contratto fino al 2029.

Glasner è considerato uno dei profili più apprezzati per guidare la ripartenza rossonera: esperienza internazionale, identità di gioco chiara e capacità di lavorare in contesti competitivi lo rendono una candidatura forte, sempre più accostata al Milan nelle ultime settimane.

Contatti in corso

La dirigenza sta valutando tutte le opzioni disponibili, ma l’austriaco resta in cima alla lista. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca, tuttavia i contatti proseguono e il Milan sembra intenzionato a fare sul serio per affidargli la panchina.