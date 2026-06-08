Calciomercato
Kessié rifiuta il rinnovo in Arabia: la Juventus torna a pensarci, possibile ritorno di fiamma
Niente rinnovo per Kessié: la Juventus torna sullo sfondo, possibile nuova occasione di calciomercato la prossima estate
La Juventus potrebbe tornare alla carica per Franck Kessié. Come emerso negli ultimi mesi, il club bianconero non ha mai smesso di monitorare la situazione dell’ex Milan e Atalanta, il cui futuro resta tutt’altro che definito. Il contratto con l’Al‑Ahli scade il 30 giugno e, nonostante una proposta da 12 milioni a stagione per due anni, non è ancora arrivata un’intesa per il rinnovo. Lo riporta Di Marzio.
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Il centrocampista classe ’96 ha infatti messo in pausa la trattativa: la sua priorità è tornare in Italia, anche se a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle saudite. Un segnale che potrebbe riaprire scenari importanti per la Juventus, pronta ad approfondire il dossier nei prossimi giorni.
Resta da capire se, oltre ai bianconeri, emergeranno altre opportunità in Serie A per il giocatore, che continua a rappresentare un profilo di grande interesse per diversi club italiani.