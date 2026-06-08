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Calciomercato

Ritorno in Italia per Savona? Atalanta al lavoro con il Nottingham Forest, Giuntoli guida l’operazione

Published

13 ore ago

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Savona ex difensore Juve nel mirino dell'Atalanta

Nicolò Savona verso il ritorno in Serie A: Atalanta in trattativa con il Nottingham Forest, Giuntoli spinge per chiudere

Il mercato dell’Atalanta si accende sull’asse Bergamo–Premier League. È infatti in corso una trattativa concreta con il Nottingham Forest per Nicolò Savona, il giovane difensore italiano che si è messo in mostra negli ultimi mesi in Inghilterra. La dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti ufficiali per capire i margini economici dell’operazione, con l’obiettivo di riportarlo in Serie A già in questa sessione estiva.

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Giuntoli spinge per Savona

A muovere i fili dell’operazione è Cristiano Giuntoli, protagonista del nuovo corso orobico. L’ex dirigente della Juventus conosce Savona alla perfezione, avendone seguito la crescita nel settore giovanile bianconero e i primi passi nel professionismo. Per caratteristiche tecniche, fisiche e prospettiva, Giuntoli lo considera il profilo ideale su cui costruire la difesa del futuro.

Un jolly difensivo perfetto per la Dea

L’assalto a Savona risponde alla volontà dell’Atalanta di inserire forze fresche e italiane nella rosa. La sua capacità di giocare sia da braccetto nella difesa a tre sia da esterno a tutta fascia lo rende un elemento prezioso e perfettamente in linea con l’identità tattica della Dea.

Trattativa in evoluzione

I dialoghi con il Nottingham Forest proseguiranno nei prossimi giorni per ridurre la distanza tra domanda e offerta. La forte volontà di Giuntoli di chiudere l’operazione potrebbe diventare il fattore decisivo per accelerare verso la fumata bianca.

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