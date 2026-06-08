Danilo: «La Juve è stata fantastica e importante per me. CR7? Ti spronava continuamente e ti spingeva a dare il massimo»

Danilo: «Ho giocato con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: ho imparato molto. Cristiano Ronaldo non è un extraterrestre»

Dagli Stati Uniti, dove è in ritiro con il Brasile per preparare i Mondiali, Danilo ha rilasciato un’intervista a The Athletic. Dopo l’infortunio di Wesley, il difensore bianconero ha ora ottime possibilità di partire titolare nell’undici di Carlo Ancelotti, in quella che sarà la sua terza partecipazione alla Coppa del Mondo con la Seleção.

Nel corso dell’intervista, oltre ai temi legati alla nazionale brasiliana, Danilo ha affrontato anche argomenti che toccano da vicino la Juventus — club di cui è stato capitano — oltre a parlare di Cristiano Ronaldo e dello stesso Ancelotti.

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JUVE– «Tutto ciò che ho vissuto prima mi ha preparato per quel momento. Ho giocato nella Juventus in un periodo di transizione tra i grandi successi e i momenti di difficoltà. Ero più esperto, più tranquillo e più concentrato su me stesso e sul calcio. La Juventus è stata fantastica e importante per me perché i miei figli sono cresciuti lì. Le persone mi hanno trattato bene, mi sono sentito amato e ho cercato di ricambiare questo affetto. Inoltre, ho giocato con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: da loro ho imparato come gli italiani vivono e interpretano il calcio, con tutta la loro passione e resilienza»

CRISTIANO RONALDO – «Sì, e avevo già giocato con lui al Real Madrid. A Torino era più esperto, ma continuava a segnare molti gol ed era sempre un professionista esemplare. Ti spronava continuamente e ti spingeva a dare il massimo sia in allenamento sia in partita. La gente pensa che Cristiano sia una specie di extraterrestre, ma in realtà era una persona normale, che rideva e si divertiva con la sua famiglia. Ovviamente, però, Cristiano vive per il calcio e dedica quasi tutto ciò che fa a migliorarsi ogni giorno.»

BRASILE – «Non è stato un periodo facile dopo l’ultimo Mondiale, perché abbiamo avuto molti problemi. Abbiamo cambiato allenatore tre volte e non abbiamo giocato bene né ottenuto i risultati che speravamo. A volte il calcio non ha senso. In Brasile c’era poca fiducia nella nazionale. Ci si aspettava che vincessimo ogni partita per 3-0, giocando anche un bel calcio. Ma ogni squadra che affrontiamo si prepara bene e si difende con grande organizzazione. Non è facile. Tuttavia, abbiamo molti giocatori di qualità. Disponiamo di una squadra che unisce giovani talenti e giocatori esperti. Abbiamo Carlo Ancelotti. Possiamo mettere insieme tutti questi elementi e provare a vincere il Mondiale. Ancelotti è come Cristiano Ronaldo. È una delle persone più famose del calcio eppure vive le sue giornate con noi come una persona normale. È umile, e questa è una delle qualità più importanti dei campioni. Ha vinto tantissimo, ma lavora come se non avesse mai vinto nulla.»

TERZINI BRASILIANI – «In Brasile, la maggior parte dei terzini inizia la propria carriera a centrocampo o in attacco. Poi qualcuno dice: «Va bene, hai qualità, ma non abbastanza per giocare lì». Così spostano giocatori come me sulla fascia, dove tutto sembra più semplice perché si ha più tempo per giocare il pallone. C’è più spazio, perché quasi tutte le squadre pressano al centro del campo e lasciano un po’ di libertà sulle corsie laterali».



