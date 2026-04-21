Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo

Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il gigante norvegese rispecchia l’identikit chiesto dal tecnico, i rossoneri studiano la strategia

Il Milan guarda già alla prossima stagione e, secondo La Gazzetta dello Sport, il nome che sta guadagnando terreno per l’attacco è quello di Alexander Sorloth, centravanti norvegese dell’Atletico Madrid. La riflessione nasce da un’esigenza precisa: dopo una seconda parte di campionato in cui il reparto offensivo non ha garantito continuità realizzativa, i rossoneri vogliono inserire un numero 9 di livello internazionale, pronto per reggere il peso della Champions League e delle ambizioni future. La squadra di Massimiliano Allegri, intanto, ha rafforzato la propria posizione nella corsa europea grazie al successo di Verona, che l’ha lasciata al secondo posto con 66 punti a cinque giornate dalla fine, avvicinando ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della coppa più importante.

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Sorloth Milan, i numeri con l’Atletico e la trattativa possibile

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, Sorloth piace perché unisce esperienza internazionale, struttura fisica e duttilità. L’attaccante norvegese, nato il 5 dicembre 1995, è alto 195 centimetri, è sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al 2028 ed è stato acquistato dal club spagnolo nell’agosto 2024. La rosea sottolinea come il suo impatto stagionale sia stato positivo pur senza essere un titolarissimo fisso per Diego Simeone. Proprio questo aspetto rende l’operazione potenzialmente percorribile: il quotidiano parla di una richiesta iniziale vicina ai 40 milioni, ma ipotizza che la base possa abbassarsi in caso di trattativa concreta.

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Mercato Milan, le alternative restano vive ma il norvegese convince Allegri

Nel piano rossonero, riferisce ancora La Gazzetta dello Sport, Sorloth avrebbe scalato posizioni rispetto ad altri profili seguiti dall’area tecnica. Serhou Guirassy resta molto complicato per costi, mentre Nicolas Jackson, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic e Nicolò Tresoldi vengono indicati come piste diverse per età, ingaggio o sostenibilità complessiva. Il punto chiave, però, è l’identikit richiesto da Allegri: un attaccante pronto, affidabile, con personalità e abitudine a contesti competitivi di alto livello. In questo senso il centravanti dell’Atletico risponde alle caratteristiche cercate dal Milan, che vuole costruire una rosa più profonda e più esperta per la stagione 2026/27. Al momento non posso confermare che esista già una trattativa avanzata, ma la fonte indicata colloca Sorloth come uno dei nomi più concreti sul tavolo rossonero.