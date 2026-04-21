Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra Mariani, poi Malagò…

Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra il presidente della Lega Pro Mariani, le prossime tappe in programma

La marcia di avvicinamento alle elezioni per la nuova presidenza della FIGC, in programma il 22 giugno, prosegue con un’altra giornata chiave sul piano politico e istituzionale. Dopo il confronto andato in scena a Milano con la Lega Serie A, Giovanni Malagò è atteso oggi a Roma per un nuovo passaggio importante nel suo percorso di consultazioni. Il suo interlocutore sarà Matteo Marani, presidente della Lega Pro, figura sempre più centrale in questa fase di costruzione degli equilibri tra le diverse componenti del calcio italiano. La partita per il futuro della federazione si sta infatti giocando non solo sulle candidature, ma anche sulla capacità di consolidare alleanze, raccogliere consensi e presentarsi al voto con una base politica solida.

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FIGC presidenza, Marani al centro del doppio confronto tra Malagò e Abete

Il vero crocevia della giornata sarà proprio rappresentato da Matteo Marani, chiamato a confrontarsi in poche ore con due figure che possono incidere profondamente sul futuro assetto federale. In mattinata è previsto l’incontro con Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e nome da seguire con grande attenzione nel quadro post Gravina. Nel pomeriggio toccherà invece a Malagò, sostenuto con forza dalla Serie A e impegnato a capire se il suo profilo possa raccogliere adesioni anche nelle altre aree del sistema. Questo doppio appuntamento assume un peso rilevante, perché la Lega Pro può rivelarsi uno snodo fondamentale nella costruzione dei blocchi elettorali. Le prossime ore serviranno proprio a capire quali convergenze potranno nascere e quali distanze resteranno ancora da colmare.

FIGC presidenza, sullo sfondo resta il tema della riforma del sistema

Parallelamente agli incontri politici, continua a muoversi anche il fronte istituzionale. Nel pomeriggio è atteso un nuovo intervento del ministro per lo Sport Andrea Abodi in Commissione Cultura del Senato, passaggio che si inserisce nel dibattito più ampio sulla necessità di riformare il calcio italiano. Non c’è infatti soltanto il tema del nuovo presidente federale, ma anche quello di una revisione più profonda del sistema, tra governance, regole e prospettive future. In questo scenario, la giornata di oggi può contribuire a orientare la corsa verso il 22 giugno, chiarendo meglio il peso dei candidati e il ruolo delle varie componenti chiamate a decidere il prossimo vertice della FIGC.