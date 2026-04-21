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Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!»
Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!». Quale futuro per il difensore?
Il nome di Alessandro Bastoni continua a occupare il centro della scena in casa Inter, tra questioni di campo e rumors di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro si è allenato ancora a parte e non verrà convocato da Cristian Chivu per la semifinale di Coppa Italia contro il Como. La gestione, però, era già stata pianificata: l’idea del club è concedergli una settimana piena di lavoro senza partite per migliorare la condizione della caviglia e ritrovare brillantezza atletica. Anche Chivu, nella conferenza stampa precedente alla sfida con il Cagliari, aveva spiegato che Bastoni non era al massimo per via del problema alla caviglia e che lo stop serviva proprio per recuperare al meglio.
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Bastoni Inter, il pressing del Barcellona e il nodo economico
Parallelamente al tema fisico, resta apertissimo quello legato al Barcellona. La Gazzetta dello Sport scrive che i blaugrana continuano a spingere sul centrale mancino dell’Inter, considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e costruzione del gioco. Sempre secondo il quotidiano, l’area sportiva nerazzurra sarebbe stata informata dei contatti ripetuti tra l’entourage del calciatore e il club catalano. La stessa fonte parla anche di una forte apertura del giocatore e di un principio d’intesa sulle future condizioni personali, ma si tratta di indiscrezioni giornalistiche che non risultano confermate ufficialmente dall’Inter o dal Barcellona. Il punto fermo, invece, riguarda la valutazione economica: la rosea indica una richiesta dell’Inter attorno ai 70 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta la base da cui partire per qualsiasi eventuale confronto.
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Bastoni Inter, Ausilio alza il muro e il rientro resta nel mirino
A rafforzare la posizione del club ci ha pensato Piero Ausilio, intervenuto a margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano. Il direttore sportivo nerazzurro ha ribadito che Bastoni ha un contratto con l’Inter e che, fino a oggi, non esistono elementi concreti per pensare a un suo addio. Ha poi aggiunto che, se qualcuno è interessato, conosce perfettamente i numeri da chiamare. Una presa di posizione chiara, che prova a spegnere almeno in parte il rumore proveniente dalla Spagna. Intanto, l’urgenza per il difensore resta soprattutto psico-fisica: l’obiettivo è tornare a disposizione per la trasferta contro il Torino, in un finale di stagione che per l’Inter profuma sempre di più di scudetto.
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