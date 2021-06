Calhanoglu: «Inter, voglio vincere lo scudetto. Arrivo in un grande club»

Hakan Calhanoglu ha parlato a Inter Tv rilasciando le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore nerazzurro

Ai microfoni di InterTV il nuovo giocatore dell’Inter Hakan Calhanoglu ha rilasciato le prime dichiarazioni in maglia nerazzurra. Ecco le sue parole.

ARRIVO – «Mi aspetto grandi cose, Inter grande squadra con grandi tifosi. Volevo arrivare qui e sono molto felice. Grande sensazione, quest’anno rivogliamo vincere lo scudetto».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

AMBIENTAMENTO – «Il primo anno è stato difficile, non parlavo la lingua e non conoscevo nessuno in città. Poi ho imparato e ho trovato amici, dopo anni sono maturato. Ho amici e colleghi anche fuori dal campo. L’anno scorso ho giocato bene nel mio ruolo, quest’anno dovrò fare lo stesso».

INZAGHI – «Abbiamo già parlato, lo conosco il suo sistema, mi piace molto come ha parlato e ha un obbiettivo grande voglio vincere qualcosa in Italia».