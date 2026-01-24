Camarda, il futuro è ancora incerto: Milan e Lecce lontani dall’accordo. Le ultime indiscrezioni sul classe 2008

Camarda, rebus ancora irrisolto: nessuna intesa tra Milan e Lecce dopo il nuovo vertice. Cosa emerge sul futuro del gioiello 2008

Il 2026 di Francesco Camarda si apre con una notizia tutt’altro che positiva. Quello che sembrava un semplice trauma alla spalla, risolvibile in poche settimane, si è trasformato in un problema ben più serio, tale da mettere a rischio la sua permanenza al Lecce. Il giovane attaccante classe 2008, di proprietà del Milan, ha infatti scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per porre fine ai fastidi alla spalla destra che lo accompagnano dallo scorso 6 gennaio.

Infortunio, operazione e tempi di recupero

La decisione di ricorrere alla chirurgia, condivisa tra giocatore e staff medico, ha escluso definitivamente l’ipotesi di una terapia conservativa. L’intervento si è reso necessario per evitare ricadute in un’età in cui la crescita muscolare è ancora in pieno sviluppo. I tempi di recupero stimati vanno dai due ai tre mesi: l’obiettivo è rivedere Camarda in campo soltanto nelle ultime giornate di campionato, tra aprile e maggio, per poi presentarsi al ritiro estivo del 2026 nelle migliori condizioni. Prima dello stop, il giovane attaccante aveva collezionato 19 presenze con un gol e un assist, numeri che raccontano fiducia e minutaggio, ma non ancora la definitiva esplosione attesa in Salento.

Il caso di mercato tra Milan e Lecce

Parallelamente all’aspetto medico, il futuro immediato di Camarda è diventato un tema caldo di mercato. Come riportato da Luca Bianchin, Milan e Lecce si sono incontrati per discutere la possibile risoluzione anticipata del prestito. I rossoneri spingono per riportare subito il ragazzo a Milanello, così da seguirne direttamente la riabilitazione; il Lecce, dal canto suo, valuta costi, tempistiche e modalità della rescissione. Sul tavolo c’è anche la questione delle clausole: il prestito prevedeva un diritto di riscatto per i giallorossi fissato a 3 milioni e un controriscatto per il Milan a 4. Una risoluzione immediata farebbe decadere entrambe le opzioni, restituendo al club di via Aldo Rossi il pieno controllo del talento.

Attesa per il verdetto

La situazione verrà definita all’inizio della prossima settimana, quando le due società torneranno a confrontarsi per chiudere la pratica. L’impressione è che il Milan voglia accelerare per riportare Camarda alla base e tutelare uno dei prospetti più preziosi del proprio settore giovanile. Resta ora da capire se il Lecce accetterà le condizioni e se l’avventura salentina del classe 2008 si chiuderà con largo anticipo rispetto ai piani iniziali.

