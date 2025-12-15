Cambiaghi Bologna, l’attaccante convince sempre più! L’analisi dell’ottima prestazione contro la Juve spiega l’investimento, ma c’è un dettaglio ancora da migliorare

Cambiaghi Bologna, l’attaccante convince! L’ottima prestazione contro la Juve spiega l’investimento, ma c’è da migliorare un dettaglio

Nella serata non semplice del Bologna contro la Juventus, uno dei segnali più incoraggianti è arrivato da Nicolò Cambiaghi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’esterno classe 2000 ha mostrato sprazzi del suo miglior repertorio, quello che lo rende quasi imprendibile quando riesce ad accendere il turbo sulla fascia sinistra. McKennie e Kalulu lo hanno capito presto, costretti spesso a raddoppi e interventi fallosi per limitarne le accelerazioni.

Corsa, sacrificio e continuità di rendimento: in una gara complessivamente opaca per i rossoblù, Cambiaghi è stato uno dei più costanti, forse il migliore per intensità. Una prestazione che conferma le ragioni dell’investimento voluto da Vincenzo Italiano nell’estate 2024, quando il Bologna ha puntato su di lui con decisione, investendo circa 10 milioni di euro.

Dopo una stagione complicata dalla rottura del crociato, che lo aveva trasformato quasi in un oggetto misterioso, Cambiaghi sta progressivamente ritrovando fiducia e condizione. I gol ancora latitano, ma i numeri sugli assist parlano chiaro: cinque già messi a referto tra campionato ed Europa, con la sensazione che il bottino potesse essere più ricco anche contro la Juventus.

Sulla corsia mancina, nonostante la concorrenza di Rowe e Dominguez, Italiano sembra avere pochi dubbi: quando Cambiaghi sta bene, il titolare è lui. Per completare il salto di qualità definitivo resta un ultimo step: ritrovare continuità sotto porta. Un passaggio chiave per diventare un esterno totale e avvicinarsi anche all’orizzonte azzurro.