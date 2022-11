Camerun, Chupo Moting: «Due finali davanti»

Le parole di Chupo Moting, attaccante di Camerun e Bayern Monaco, sulla sconfitta all’esordio contro la Svizzera

L’attaccante del Camerun, Chupo Moting, ha voluto dire la sua sulla sconfitta della sua squadra contro la Svizzera in Qatar.

LE SUE PAROLE – «Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà gli svizzeri. Abbiamo creato occasioni e ottenuto molto dal gioco. A un tale livello, sono i dettagli che contano. Purtroppo non siamo riusciti a segnare il nostro gol nel primo tempo. Poi il calcio scrive di nuovo le sue storie e Breel segna il suo gol nella ripresa. Ora dobbiamo analizzare le cose in modo da poter tornare meglio dopo essere rimasti indietro. Ora dobbiamo tenere alta la testa, concentrarci sulle prossime partite, abbiamo due finali davanti a noi»