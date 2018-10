Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce secondo la quale l’episodio dedicato al “sistema Juventus” sarebbe stato cancellato

Una delle più grandi piaghe dell’ultimo millennio sono sicuramente le fake news che continuano a circolare imperterrite sul web. Famosa è stata quella relativa all’infortunio di Piatek che ha gettato nel panico milioni di Fanta-allenatori. L’ultima all’ordine del giorno è invece quella sulla possibile cancellazione della puntata di Report dedicata al “sistema Juventus” in programma il 22 ottobre. «L’episodio di Report dedicato alla Juventus non andrà più in onda. Il servizio è stato rinviato a data da destinarsi ma dato il clamore suscitato, non si esclude che potrebbe essere archiviato».

Questo il testo del messaggio che accompagnava la fake news, rilanciata da qualche pagina Facebook. Come appreso dalla redazione però, a dispetto del clamore mosso da questa indiscrezione, non si tratta altro che di una fake news. La puntata verrà trasmessa regolarmente alle 21.15.