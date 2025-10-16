 Cancellieri Italia, il ct degli azzurri Gattuso può convocarlo per le sfide contro Moldavia e Norvegia. Tutti gli aggiornamenti
Cancellieri Italia, il ct degli azzurri Gattuso può convocarlo per le sfide contro Moldavia e Norvegia. Tutti gli aggiornamenti

1 minuto ago

Cancellieri Italia, il biancoceleste verso la Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo per Moldavia e Norvegia. I dettagli

Con il secondo posto nel girone ormai blindato, l’Italia sa già che a marzo dovrà passare dai playoff per conquistare il pass al prossimo Mondiale. Prima, però, restano da affrontare le ultime due gare di novembre contro Moldavia e Norvegia, appuntamenti che potrebbero diventare terreno di sperimentazione per il commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Il ct, infatti, sta valutando l’idea di concedere spazio a chi finora ha trovato meno minuti o a quei giocatori che non hanno ancora avuto l’occasione di vestire l’azzurro. Tra i profili più seguiti c’è quello di Matteo Cancellieri, esterno della Lazio protagonista di un avvio di stagione brillante. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dello staff tecnico già nelle scorse settimane e la convocazione sembra ora molto più vicina.

Per il classe 2002 potrebbe dunque arrivare la prima, grande occasione con la Nazionale maggiore, in un momento in cui Gattuso è chiamato a testare nuove soluzioni e ad allargare le rotazioni in vista della sfida più importante: i playoff di marzo.

