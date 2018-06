Juve, è stand-by per Cancelo. In arrivo lo sprint per Darmian

La Juventus continua a lavorare sul mercato per due terzini. Cancelo e Darmian sono i preferiti di Marotta, Paratici e Allegri

Continuo viavai sulle fasce difensive della Juventus. I bianconeri potrebbero cambiare tre dei quattro terzini avuti nella stagione appena conclusa. Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah sono già andati via in scadenza di contratto (il primo ha firmato con l’Arsenal, il secondo firmerà con l’Inter) e anche Alex Sandro potrebbe finire sulla lista dei partenti se dovesse arrivare una buona offerta. La Juve ha già riportato alla base Leonardo Spinazzola ma vuole due nuovi terzini, indipendentemente da come andrà a finire la situazione Alex Sandro, e pensa a Joao Cancelo e Matteo Darmian.

Il primo, terzino destro portoghese del Valencia, ha l’accordo con i bianconeri ma la Juve non ha l’intesa con il suo club, che continua a chiedere 40 milioni. La Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, vuole chiudere a 35 inserendo Pjaca, valutato 20 milioni, nell’affare. C’è cauto ottimismo ma l’affare non è semplice e al momento è in stand-by. Nel frattempo la Juventus non ha mollato Matteo Darmian. Lo United chiede 20 milioni, i bianconeri non vogliono andare oltre i 12-13 milioni e hanno in mano il sì del ragazzo. A metà settimana ci sarà un incontro tra i club: le parti potrebbero parlare anche di Alex Sandro, Martial e Pogba.