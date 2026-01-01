 Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore
Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore

2 ore ago

Joao Cancelo

Cancelo Inter, il portoghese è un obiettivo concreto dei nerazzurri tanto che ci sono contatti continui ormai da giorni. Le ultime

La pista Cancelo Inter non è più soltanto una suggestione di mercato, ma sta assumendo i contorni di una trattativa reale e concreta. Il possibile ritorno di João Cancelo a Milano è infatti uno dei temi più caldi di queste ore, con il club nerazzurro che sta lavorando con decisione per riportare in Serie A l’esterno portoghese. A fare chiarezza sullo stato dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che attraverso un aggiornamento sul suo canale YouTube ha confermato l’intensità dei contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, la dirigenza di Viale della Liberazione sta portando avanti un dialogo costante con Jorge Mendes, potente agente di Cancelo. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: sfruttare il fattore tempo per provare ad anticipare la concorrenza, in particolare quella del Barcellona. Il club catalano resta una destinazione gradita al calciatore, ma deve fare i conti con le note difficoltà legate al Fair Play Finanziario, che rischiano di rallentare in modo significativo ogni mossa in entrata.

Ed è proprio su questo aspetto che si fonda la strategia nerazzurra. Cancelo è una priorità tecnica ben definita: lo staff ha individuato nel laterale portoghese il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo sulle fasce, grazie alla sua duttilità, esperienza internazionale e capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva. Per questo motivo, l’Inter vuole muoversi rapidamente e ottenere in tempi brevi il via libera da tutte le parti coinvolte.

Un passaggio fondamentale riguarda l’Al-Hilal, club saudita proprietario del cartellino di Cancelo. Anche in questo caso, i nerazzurri stanno cercando di capire margini e formule dell’operazione, con l’obiettivo di chiudere prima che il Barcellona riesca a sbloccare i propri vincoli economici. La volontà del giocatore e il lavoro di mediazione di Mendes saranno decisivi per l’esito finale della trattativa.

In sintesi, la pista Cancelo Inter è più viva che mai. I contatti proseguono senza sosta e le prossime ore potrebbero rivelarsi cruciali per capire se il ritorno del portoghese a Milano diventerà realtà. L’Inter ha scelto Cancelo e ora spinge sull’acceleratore, consapevole che il tempismo potrebbe fare tutta la differenza in una corsa di mercato sempre più serrata.

