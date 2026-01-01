Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore

Cancelo Inter, il portoghese è un obiettivo concreto dei nerazzurri tanto che ci sono contatti continui ormai da giorni. Le ultime

La pista Cancelo Inter non è più soltanto una suggestione di mercato, ma sta assumendo i contorni di una trattativa reale e concreta. Il possibile ritorno di João Cancelo a Milano è infatti uno dei temi più caldi di queste ore, con il club nerazzurro che sta lavorando con decisione per riportare in Serie A l’esterno portoghese. A fare chiarezza sullo stato dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che attraverso un aggiornamento sul suo canale YouTube ha confermato l’intensità dei contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, la dirigenza di Viale della Liberazione sta portando avanti un dialogo costante con Jorge Mendes, potente agente di Cancelo. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: sfruttare il fattore tempo per provare ad anticipare la concorrenza, in particolare quella del Barcellona. Il club catalano resta una destinazione gradita al calciatore, ma deve fare i conti con le note difficoltà legate al Fair Play Finanziario, che rischiano di rallentare in modo significativo ogni mossa in entrata.

Ed è proprio su questo aspetto che si fonda la strategia nerazzurra. Cancelo è una priorità tecnica ben definita: lo staff ha individuato nel laterale portoghese il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo sulle fasce, grazie alla sua duttilità, esperienza internazionale e capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva. Per questo motivo, l’Inter vuole muoversi rapidamente e ottenere in tempi brevi il via libera da tutte le parti coinvolte.

Un passaggio fondamentale riguarda l’Al-Hilal, club saudita proprietario del cartellino di Cancelo. Anche in questo caso, i nerazzurri stanno cercando di capire margini e formule dell’operazione, con l’obiettivo di chiudere prima che il Barcellona riesca a sbloccare i propri vincoli economici. La volontà del giocatore e il lavoro di mediazione di Mendes saranno decisivi per l’esito finale della trattativa.

In sintesi, la pista Cancelo Inter è più viva che mai. I contatti proseguono senza sosta e le prossime ore potrebbero rivelarsi cruciali per capire se il ritorno del portoghese a Milano diventerà realtà. L’Inter ha scelto Cancelo e ora spinge sull’acceleratore, consapevole che il tempismo potrebbe fare tutta la differenza in una corsa di mercato sempre più serrata.