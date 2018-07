La Juventus lancia le proprie canotte da basket: sono in vendita sullo store

Juventus: in vendita sullo store le canotte da basket ufficiali

Si sussurra possa essere il primo passo della Juventus verso la costruzione di una squadra di basket vera e propria, ma per il momento conferme non ce ne sono. Di sicuro, a partire da oggi, una realtà di fondo però c’è: i bianconeri hanno messo in vendita sul proprio store le prime canotte di una squadra di calcio interamente dedicate alla pallacanestro. Tutto secondo quanto preventivato qualche giorno fa insomma, quando la società bianconera, tramite una preview sui propri social, aveva annunciato grosse novità mostrando l’anteprima della canotta realizzata dallo sponsor tecnico Adidas. Adesso la canottiera baskettara dei campioni d’Italia è effettivamente in vendita on-line: sarà ovviamente a strisce bianconere, con stemma in bella vista e col numero uno (al momento non personalizzabile) in petto.

La canotta, cento per cento poliestere traspirante, di fatto annuncia una novità assoluta in termini di marketing: i bianconeri sono il primo club italiano di calcio a lanciare una maglia dedicata ad uno sport diverso per venire incontro alle esigenze dei tifosi appassionati però pure al basket. La canottiera è in vendita a tutte le taglie alla modica cifra di 89,95 euro più spese di spedizione, anche se qualche tifoso già si lamenta del fatto che, pur essendo confezionata con decisamente meno stoffa rispetto a una maglia di calcio – la divisa juventina dedicata al basket abbia di fatto quasi il medesimo prezzo di una maglia di Cristiano Ronaldo e company.