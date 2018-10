Bordate di Cantona a Mourinho: «Soffro guardando questo United»

L’ex campione dello United non risparmia José Mourinho: «Non è l’uomo giusto per la donna giusta. Se penso che il City gioca così bene…»

Il Manchester United è ormai una polveriera. I risultati scarseggiano, i giocatori sono scontenti e Mourinho è sempre meno sopportato da tifosi e grandi personalità dei Red Devils. Non sembra esserci luce in fondo al tunnel per il club più titolato di Inghilterra. A rincarare la dose alla vigilia della sfida di domani contro l’Everton, Eric Cantona si dice stanco della gestione del portoghese. Queste le sue parole: «Non posso soffrire ancora nel guardare lo United così e sto pure peggio quando guardo una partita del Manchester City. Loro giocano in modo meraviglioso. Puoi anche perdere le partite, ma lo devi fare rischiando. Invece perdi contro la Juventus lasciando a loro il 70% del possesso palla. Ad Old Trafford, inoltre. Qualcuno potrebbe mai immaginare una cosa del genere con Ferguson in panchina?».

Cantona prosegue: «Mourinho non è l’uomo giusto per la donna giusta. Io penso che i bambini debbano avere un esempio. Hanno bisogno di grandi giocatori e di un calcio creativo per identificarsi con una squadra. In questo modo credo che si stia perdendo una generazione di giovani talenti. Loro prendono come modello il modo in cui gioca il City. Possiamo mai accettarlo? Lo United ha sbagliato a non credere in Giggs. Ogni giocatore che vuole diventare un manager dovrebbe avere una possibilità».