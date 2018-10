Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Tuttosport: la Juve tratta con lo United per prendere Pogba a gennaio

Non si placano le voci di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus: il talentuoso centrocampista francese che tanto bene ha fatto con i bianconeri, infatti, non è ancora riuscito a replicare quel tipo di prestazioni con la maglia del Manchester United. Ecco allora che si potrebbe profilare un ritorno del Polpo già a gennaio: secondo le indiscrezioni di Tuttosport lo stesso United avrebbe aperto all’idea della cessione. Il quotidiano torinese, infatti, ipotizza l’arrivo in prestito del centrocampista durante il mercato invernale. Il riscatto sarebbe fissato a una cifra superiore ai 70 milioni di euro, ma se l’assalto non andasse a buon fine, sarebbe rimandato alla sessione estiva, quando i bianconeri potrebbero mettere sul piatto anche Alex Sandro, nel caso in cui il terzino brasiliano non rinnovasse.