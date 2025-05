Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Le parole di Fabio Capello sulla corsa Scudetto: «Inter? Ecco cosa direi alla squadra se fossi al posto di Simone Inzaghi»

Di scudetti Fabio Capello ne ha vinti tantissimi, molti dei quali dominati. Ma qualche sprint con un testa a testa l’ha vissuto e quello tra Napoli e Inter se lo gusta da commentatore. Ecco la sua analisi su La Gazzetta dello Sport.

COSA DEVE DIRE CONTE ALLA SQUADRA – «Che il Napoli è ancora davanti, e che non ci sono motivi per non avere fiducia. Ribadirei alla squadra un concetto: siete forti, è tutto nelle nostre mani, serve solo grande attenzione».

SE FOSSE SIMONE INZAGHI – «Direi che le finali da giocare sono diventate tre: Lazio, Como e ovviamente Psg. E aggiungerei che per gli ultimi due turni di campionato la squadra non ha nulla da perdere: c’è da andare in campo concentrati, determinati, e poi non si sa mai… Se il Napoli dovesse frenare ancora…».

CHE LAVORO FARE IN SETTIMANA – «Cercherei di recuperare energie. Fisiche per entrambe, mentali per il Napoli. Conte dovrà essere bravo a cancellare il 2-2 col Genoa dalla testa dei suoi».

I PUNTI DI FORZA – «Inzaghi ha recuperato terreno facendo turnover, ed è un grande risultato perché così facendo ha tutelato la condizione di chi aveva dato tutto nei 120 minuti col Barcellona, rilanciando allo stesso tempo le seconde linee. Eccola la forza dell’Inter: la rosa. Se poi, come pare, Simone inserirà sempre più titolari tra la Lazio e l’ultima a Como, sarà un valore aggiunto. Conte è arrivato lassù con il gruppo, che resta la sua arma per arrivare col naso davanti».

COSA DEVE PREOCCUPARE – «Conte deve alzare i livelli di guardia su qualche leggerezza di troppo in fase difensiva. Il Genoa lo ha colpito due volte sfruttando il gioco aereo e i cross, ma difendere sulle palle alte era un punto di forza del Napoli: occorrerà tornare impeccabili tra Parma e Cagliari. Per l’Inter non vedo particolari criticità: Inzaghi deve continuare a motivare le sue “riserve”, e fare in modo che la voglia dei suoi di lottare su tutti i palloni rimanga la stessa. Con una finale di Champions da giocare, è fisiologico ad esempio che qualcuno rischi di “tirare indietro la gamba” per evitare infortuni».