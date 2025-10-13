 Mondiali 2026, la favola di Capo Verde: il sogno adesso è realtà! Undici anni dopo quella volta...
Connect with us

Nazionali

Mondiali 2026, la favola di Capo Verde: il sogno adesso è realtà! Undici anni dopo quella volta…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

mondiali

Capo Verde centra la qualificazione ai Mondiali 2026: un traguardo atteso undici anni. Il racconto della storia della nazionale

L’attesa cresce: i Mondiali del 2026 si avvicinano e la corsa alla qualificazione entra sempre più nel vivo.

Con l’allargamento del torneo a 48 nazionali, l’edizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada promette di essere una delle più spettacolari di sempre. Non solo per il livello tecnico e l’intensità delle sfide in campo, ma anche per l’atmosfera che accompagnerà l’evento: spettacoli di luci, musica e intrattenimento renderanno ogni partita un’esperienza unica.

Al momento, alcune squadre hanno già staccato il biglietto per la fase finale, mentre molte altre continuano a lottare nei gironi di qualificazione sparsi per il mondo. La posta in palio è altissima: partecipare al torneo più prestigioso del calcio mondiale, il sogno di ogni giocatore e di ogni tifoso.

Capo Verde aveva già sfiorato il sogno Mondiale. Era il 2014 quando, sotto la guida di Rui Águas, i Crioulos videro svanire la qualificazione a causa di un errore fatale: lo schieramento di Fernando Varela, ancora squalificato dopo una sanzione FIFA di quattro giornate. La conseguenza fu durissima: l’esclusione dai playoff e il ripescaggio della Tunisia.

Undici anni dopo, la storia ha finalmente cambiato volto. In un pomeriggio indimenticabile a Praia, quel piccolo arcipelago nell’Atlantico ha scritto una pagina memorabile del calcio africano. Da oggi, sulle mappe del calcio mondiale, c’è un nuovo nome da segnare: Capo Verde è al Mondiale. E questa volta è tutto vero.

LEGGI ANCHE – Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente

Related Topics:

Hanno Detto

Israele, parla il ct Shimon: «Sappiamo che contro l’Italia non è mai facile, faremo del nostro meglio»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

13 Ottobre 2025

By

Immagine 2025 10 13 205820
Continue Reading

Mondiali

Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

13 Ottobre 2025

By

Qualificazioni Mondiali 2026 Italia
Continue Reading