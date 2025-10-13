Mondiali 2026, la favola di Capo Verde: il sogno adesso è realtà! Undici anni dopo quella volta...

Capo Verde centra la qualificazione ai Mondiali 2026: un traguardo atteso undici anni. Il racconto della storia della nazionale

L’attesa cresce: i Mondiali del 2026 si avvicinano e la corsa alla qualificazione entra sempre più nel vivo.

Con l’allargamento del torneo a 48 nazionali, l’edizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada promette di essere una delle più spettacolari di sempre. Non solo per il livello tecnico e l’intensità delle sfide in campo, ma anche per l’atmosfera che accompagnerà l’evento: spettacoli di luci, musica e intrattenimento renderanno ogni partita un’esperienza unica.

Al momento, alcune squadre hanno già staccato il biglietto per la fase finale, mentre molte altre continuano a lottare nei gironi di qualificazione sparsi per il mondo. La posta in palio è altissima: partecipare al torneo più prestigioso del calcio mondiale, il sogno di ogni giocatore e di ogni tifoso.

Capo Verde aveva già sfiorato il sogno Mondiale. Era il 2014 quando, sotto la guida di Rui Águas, i Crioulos videro svanire la qualificazione a causa di un errore fatale: lo schieramento di Fernando Varela, ancora squalificato dopo una sanzione FIFA di quattro giornate. La conseguenza fu durissima: l’esclusione dai playoff e il ripescaggio della Tunisia.

Undici anni dopo, la storia ha finalmente cambiato volto. In un pomeriggio indimenticabile a Praia, quel piccolo arcipelago nell’Atlantico ha scritto una pagina memorabile del calcio africano. Da oggi, sulle mappe del calcio mondiale, c’è un nuovo nome da segnare: Capo Verde è al Mondiale. E questa volta è tutto vero.

