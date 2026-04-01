Caressa incredulo: «Mi sarei aspettato ieri sera le dimissioni di Gravina! È fantascienza che dopo un altro Mondiale saltato tutti rimangano ai loro posti. Ecco cos’è successo post-partita con Buffon e Gattuso»

Caressa, giornalista e telecronista di Sky, ha commentato così l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali ai rigori contro la Bosnia

Dopo l’eliminazione dell’Italia dai playoff Mondiali, Fabio Caressa ha attaccato Gabriele Gravina e il sistema del calcio italiano a Sky. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Quello che abbiamo visto stasera, la partita e i rigori… non conta niente. Conta solo che per la terza volta non siamo qualificati a un Mondiale e quello che ho visto stasera con tutti i vertici ancora al loro posto mi sembra un film di fantascienza!. Se noi vogliamo andare ancora avanti senza fare delle riforme o cambiare delle cose, quello che dicevamo 12 anni fa lo ripeteremo per sempre. È accaduto e si è ripetuto: le persone che hanno vissuto quei tracolli così pesanti hanno deciso di rimanere e stiamo ancora a vedere un Mondiale in televisione. Adesso vogliamo prendere atto di questo o no? L’Italia non è inferiore alla Bosnia. L’ambiente è negativo perché vediamo il calcio che vediamo da anni e quindi è negativo perché non si è mai voluto cambiare niente».

Un presidente federale che vive due momenti così non può essere il presidente federale del prossimo quadriennio. Mi sarei aspettato che Gravina facesse come hanno fatto Abete e Tavecchio e desse le dimissioni stasera stessa, ma che riforme sono state fatte in questi anni? La riforma dei giovani è una cosa senza senso, non possiamo essere presi per i fondelli dopo tutti questi anni, dai! Mio figlio e mio nipote non hanno mai visto un Mondiale e il calcio è loro, non dei dirigenti che restano al loro posto dopo questi fallimenti. È fantascienza che dopo un altro Mondiale saltato tutti rimangano ai loro posti: ma in quale azienda del mondo potrebbe mai succedere una cosa del genere? Dopo uno scatafascio del genere in qualsiasi azienda salterebbero delle poltrone! Quando si esce in questo mondo si ringrazia e si va a casa tutti insieme, ognuno con la sua parte di colpa. Ripeto, a me sembra di vedere un film di fantascienza, una cosa indecente.

Vi dico io come è andata: Gattuso e Buffon sono andati da Gravina a rassegnare le dimissioni e Gravina gli avrà detto: ma aspettate, a caldo si fanno valutazioni sbagliate… perché altrimenti si sarebbe dovuto dimettere pure lui già stasera. Sta cosa era già successa con Mancini, ora basta!».