Caressa: «Thiago Motta non convinto della Juve, l'altro nome…»

Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sul possibile nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione

Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato a Radio Deejay delle voci sul prossimo allenatore della Juventus.

LE PAROLE – «Mi risulta che Thiago non è convintissimo di andare alla Juve e viceversa, mi hanno detto che potrebbe essere in attesa del PSG se non confermano Luis Enrique. E non è convintissimo di lasciare Bologna, lì sta bene. Ma non è che alla Juve c’ha il bene di rifugio che è Conte che torna? Conte è più cercato dai tifosi che dalle società, mi sembra strano che nessuna squadra punti su di lui».

