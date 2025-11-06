Carlos Augusto Inter si accelera: dopo il gol si lavora al rinnovo. Club soddisfatto, trattativa già avviata

Carlos Augusto Inter, si va verso il futuro nerazzurro: dopo la rete in Champions, l’Inter apre i colloqui per blindarlo

La splendida conclusione mancina dalla distanza che ha risolto la sfida di Champions League contro il Kairat Almaty è l’ennesima dimostrazione del valore di Carlos Augusto. Il brasiliano si sta imponendo come uno dei jolly più preziosi della rosa nerazzurra: con Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu ora, la sua duttilità è diventata un punto fermo. Che venga impiegato da quinto di centrocampo, nel suo ruolo naturale, o da braccetto nella difesa a tre, da titolare o subentrante, la sua risposta è sempre di livello. Il gol di mercoledì, sottolinea Calciomercato.com, è frutto anche delle indicazioni di Chivu, che dall’inizio della stagione spinge i suoi a tentare più conclusioni dalla distanza contro difese chiuse.

Rinnovo in vista

Il rendimento costante e decisivo ha convinto la dirigenza interista ad accelerare sul fronte contrattuale. Nonostante l’accordo attuale scada nel 2028, in Viale della Liberazione si ritiene che sia già tempo di un adeguamento. I primi contatti con l’entourage del giocatore sono stati avviati: l’idea è quella di ritoccare sensibilmente l’ingaggio, alleggerito dal Decreto Crescita, conciliando le esigenze della proprietà americana Oaktree con la volontà di gratificare il calciatore.

Il retroscena Atletico Madrid e nuove prospettive

La scelta dell’Inter è coerente con la linea tenuta in estate, quando l’Atletico Madrid aveva presentato un’offerta concreta per Augusto. La società nerazzurra non ha voluto nemmeno aprire la trattativa, dichiarandolo incedibile. Ora l’obiettivo è chiudere l’accordo definitivo entro l’inizio del nuovo anno, un riconoscimento importante per un giocatore che, pur non essendo sempre titolare fisso, ha dimostrato di essere all’altezza di Bastoni e Dimarco. In più, dagli allenamenti emerge un dettaglio interessante: Augusto sta affinando anche la possibilità di partire dalla fascia destra per rientrare sul mancino, offrendo a Chivu un’ulteriore soluzione tattica.

