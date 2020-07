Carnevali: «De Zerbi? Rapporto speciale, mai temuto di perderlo»

Carnevali, ad del Sassuolo, parla di De Zerbi e racconta la decisione del rinnovo. Le parole del dirigente neroverde

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato della decisione del rinnovo di De Zerbi sulle pagine del Corriere dello Sport.

«Tra noi c’è un rapporto speciale. Ci conosciamo da anni e la pensiamo allo stesso modo. È tutto più semplice quando società e tecnico sono in sintonia. C’è la volontà di portare avanti un progetto condiviso. Temuto di perderlo? No, neanche per un secondo. Lui sapeva benissimo la nostra volontà di proseguire insieme. Sa che questo percorso può dare altri importanti risultati ed è pure una questione di rapporti personali che ci sono».