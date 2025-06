Carnevali Sassuolo: «Il prossimo anno puntiamo a questo obiettivo. Orgogliosi di avere la Nazionale nel nostro stadio stasera. Il caso Acerbi? Ecco quel che penso…»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sulla nazionale italiana, il modello dei neroverdi e il ritorno in Serie A

Giovanni Carnevali è l’architetto del “modello Sassuolo“, uno dei progetti calcistici più virtuosi e discussi d’Italia. Come Amministratore Delegato, ha trasformato una squadra di provincia in una solida realtà della Serie A, capace di raggiungere l’Europa e di lanciare innumerevoli talenti italiani. La sua visione, basata su sostenibilità e valorizzazione dei giovani, lo rende una delle voci manageriali più autorevoli del nostro calcio. Oggi parla su Tuttosport della Nazionale che giocherà proprio nello stadio del suo club, di passato e futuro.

COSA VIDE NEL 2006 – «Inizialmente rimasi abbastanza colpito dalla tranquillità che i giocatori avevano alla partenza dell’hotel dopo la fi nale. In aereo c’era una gioia composta perché probabilmente i ragazzi non si erano ancora resi conto di quello che avevano fatto: c’era qualche giocatore che addirittura si era addormentato, altri festeggiavano facendo su e giù con gli stereo portatili che pompavano musica ad alto volume e altri ancora si faceva no immortalare con la Coppa. All’arrivo, il pilota dell’aereo, che era l’amministratore delegato di Eurofly, tirò fuori la bandiera dal finestrino. Poi, per le vie di Roma, vedendo la gente, tutti capirono davvero cosa ave vano fatto…».

IL CASO ACERBI – «Sono sincero, non riesco a dare un giudizio su quanto è accaduto. Certo è che per far sì che Acerbi rinunci ad andare in Nazionale deve esserci stato qualcosa prima, però non ho idea quali retroscena possano esserci per spiegare quello che è successo».

L’ITALIA AL MAPEI STADIUM – «È un motivo in più per festeggiare ancora dopo la promozio ne. In più è un evento importante per una città che merita di avere la Nazionale. Soprattutto però premia la qualità del nostro stadio: oggi si parla tanto di impianti di proprietà e il nostro fotografa la continuità del percorso che in questi anni ci ha portato a ospitare la Nazionale, l’Under 21, le gare in Europa League dell’Atalanta e una finale di Coppa Italia. Questo grazie a una struttura all’avanguardia per ospitare eventi internazionali».

IL SASSUOLO IL PROSSIMO ANNO – «Stiamo lavorando per tornare ai livelli a cui siamo stati abituati visto che il Sassuolo ha fatto undici anni consecutivi di Serie A. Siamo però consci che ci aspetta un campionato difficile quindi principalmente dovremo pensare alla salvezza».