Carrera Aek Atene, ora è ufficiale. Il comunicato dei greci

Adesso è ufficiale, Massimo Carrera riparte dall’Aek Atene. Il tecnico si è legato ai greci, come si apprende da un comunicato postato su Twitter dalla stessa società. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Nuova avventura per il mister italiano, dopo aver concluso l’esperienza, ricca di successi, nel campionato russo sulla panchina dello Spartak Mosca.

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!

👉Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

👉Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!

✔️Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

💛Βenvenuto a casa! #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/k9BfVwUCkz

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2019