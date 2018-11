Carrozzieri svela: «Avevo l’accordo con la Juve: ecco perché saltò»

Moris Carrozzieri, ex difensore, ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera. Ecco le parole dell’ex calciatore

Importante retroscena svelato da Moris Carrozzieri, ex difensore che, fra le altre, ha vestito le maglie di Palermo, Sampdoria, Bari e Atalanta. L’ex giocatore nel 2009 risultò positivo alla cocaina e si è preso le sue responsabilità. Ora gestisce due locali e ha parlato a Ilposticipo: «Il calcio non mi manca, anzi, vedendo chi gioca adesso proprio per niente. Sono soddisfatto della mia carriera. A parte gli errori, non ho rimpianti. È stata colpa mia. Ora gestisco due locali a S.Benedetto del Tronto, sto lontano dal calcio. Devo tutto a mio cognato Antonio Esposito che mi ha accompagnato nel difficile percorso dopo il calcio»

L’ex difensore ha poi svelato un retroscena di mercato con protagonisti lui e la Juventus: «Sono soddisfatto della mia carriera. A parte gli errori, non ho rimpianti. È stata colpa mia. L’unico colpo di sfortuna è stato nel 2006. Giocavo in prestito all’Arezzo, ma era fatta. Avevo un accordo con la Juventus, con Luciano Moggi. Poi, a causa di calciopoli, è sfumato tutto». Chiosa con pronostico: «Spero di rivedere una squadra italiana in finale. Sarebbe bello. Per quanto riguarda il campionato la Juventus non ha rivali. Può anche vincere la Champions. Al netto della forza della squadra c’è l’organizzazione, la pianificazione, il lavoro per il futuro. È una società che sa lavorare».