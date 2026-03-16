Caso Pedro Neto, solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle in PSG Chelsea! La sanzione per l’attaccante dei Blues

Pedro Neto, attaccante portoghese del Chelsea, ha ricevuto soltanto un’ammonizione disciplinare dalla UEFA dopo l’episodio avvenuto nella gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’azione, che aveva fatto molto discutere, risale ai minuti di recupero della sfida persa 5-2 dai Blues a Parigi, quando Neto aveva spinto un raccattapalle nel tentativo di recuperare rapidamente il pallone per una rimessa laterale. La UEFA aveva aperto un procedimento per “condotta antisportiva”, ma ha poi scelto una sanzione minima, senza imporre alcuna squalifica.

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Nessuno stop per il ritorno contro il PSG

La decisione consente quindi all’esterno offensivo londinese di essere regolarmente disponibile per la gara di ritorno in programma a Stamford Bridge. Anche l’Ansa ha confermato che Neto è stato soltanto ammonito e che potrà essere impiegato nella sfida di Londra, nonostante il comportamento venga comunque considerato censurabile dall’organo disciplinare europeo. Dopo l’episodio, il calciatore si era scusato pubblicamente, spiegando di aver agito in un momento di forte tensione emotiva e di aver poi chiesto immediatamente perdono al ragazzo coinvolto.

L’arbitro non lo aveva sanzionato in campo

Durante la partita, il direttore di gara Alejandro Hernandez non aveva preso alcun provvedimento disciplinare immediato nei confronti del giocatore del Chelsea. L’episodio aveva però provocato un breve momento di tensione in campo, prima del ritorno alla normalità. La UEFA ha quindi scelto di intervenire solo in un secondo momento, ma senza andare oltre il richiamo formale. Per il Chelsea, dunque, la vicenda si chiude senza conseguenze pesanti sul piano sportivo, almeno in vista del ritorno europeo contro il PSG.