Spuntano particolari interessanti sulla vicenda che lega Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga e le presunte accuse di stupro

Da settimane ormai la storia che lega Cristiano Ronaldo a Kathryn Mayorga appassiona tutto il mondo. Quasi fosse un thriller cinematografico o un giallo di Agatha Christie. Tutti vogliono sapere come andrà a finire e aspettano impazienti novità rilevanti. Oggi si può aggiungere un nuovo capitolo alla vicenda che vede il portoghese accusato di violenza sessuale dall’ex modella. Ieri CR7 ha sfruttato il giorno libero concesso alla Juventus da Massimiliano Allegri per volare a Lisbona e provare a costruire una strategia difensiva. Un incontro dove è stato svelato un retroscena, rivelato dal Correio da Manhã, sul pagamento di 375mila dollari alla donna statunitense.

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese, infatti, fu il Real Madrid a spingere, quasi obbligando, Ronaldo a firmare a inizio 2010 l’accordo di riservatezza con Mayorga. Una scelta di cui l’attaccante non era convinto, ma che fece per mettere a tacere sul nascere voci che avrebbero potuto minarne la carriera in un momento fondamentale, ovvero pochi mesi dopo il suo passaggio dal Manchester United alle Merengues. complotto ordito dalla sua ex società Ronaldo si sentirebbe quindi vittima di un per tentare di mettere fine alla sua carriera. Ronaldo tornerà in Italia quest’oggi per riprendere gli allenamenti sotto gli ordini di Allegri.