Caso Suarez, il verbale di Agnelli: «Luis si propose con un sms...»

Il Corriere della Sera ha reso noto il verbale di Andrea Agnelli nell’ambito del caso Suarez

Il Corriere della Sera ha pubblicato il verbale di Andrea Agnelli relativo al caso Suarez. Il presidente della Juve, lo scorso 26 gennaio, davanti al procuratore di Perugia Raffaele Cantone e ai pubblici ministeri, negò di aver avuto un ruolo nella vicenda relativa all’esame dell’attaccante all’Università per Stranieri di Perugia.

SUAREZ – «È stata gestita interamente dal direttore sportivo Fabio Paratici, che ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale. Per quanto attiene a Suarez ricordo che durante un pranzo svolto mi pare a fine agosto Nedved, il vice presidente, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto con un sms, per un ingaggio alla Juventus. In quel periodo erano in piedi trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a Suarez. All’inizio di settembre fu informato che l’ingaggio di Suarez era di difficile realizzazione perché era risultato che non aveva la cittadinanza comunitaria».