Caso tamponi Lazio: mercoledì test del DNA a Immobile e Strakosha

Continuano ad arrivare aggiornamenti per il caso tamponi che ha coinvolto la Lazio: test del DNA per i due giocatori in settimana

Il caso tamponi non è affatto concluso e continua ancora ad impegnare la Lazio. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì verrà effettuato un test del DNA per Ciro Immobile e Thomas Strakosha dai periti della Procura della Repubblica di Avellino.

Gli esami saranno effettuati nell’ambito dell’indagine per i tamponi effettuati dal laboratorio Futura Diagnostica, dove il club biancoceleste ha effettuato diversi test anti-coronavirus.

