Caso Yamal, il Barcellona risponde alla RFEF: trattamento comunicato immediatamente dalla società blaugrana. La ricostruzione dei fatti

Caso Yamal, il club catalano risponde alla RFEF e aggiorna sulle condizioni dell’attaccante spagnolo, in continuo monitoraggio medico per un recupero ottimale

Lamine Yamal continua a essere al centro delle attenzioni mediche del Barcellona, con i Servizi Medici del club che mantengono una comunicazione costante con la Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) per monitorare da vicino il suo recupero. Come confermato dalle fonti interne al club, il giovane talento è seguito con grande scrupolo in vista di un ritorno completo in campo.

Consulto con l’esperto Dr. Ernest Schilders

Il Barcellona ha confermato di aver consultato un’autorità internazionale nel trattamento di infortuni muscolari, il Dottor Ernest Schilders, specialista belga di fama. Il Dr. Schilders ha visitato Yamal lunedì 10 novembre, il giorno successivo alla sfida contro il Celta de Vigo, presso le strutture della Ciutat Esportiva Joan Gamper. Durante la visita, è stata valutata positivamente l’evoluzione della lesione di Yamal, e il medico ha confermato che la situazione è sotto controllo, nonostante i rischi legati al recupero.

Trattamento con radiofrequenza per il recupero

In seguito alla visita, è stato deciso di proseguire con un trattamento di radiofrequenza, una procedura che comporta un periodo di riposo e un monitoraggio specifico, per garantire il recupero definitivo del giocatore. Come parte del piano di recupero, l’RFEF è stata tempestivamente informata della situazione da parte dei Servizi Medici del Barcellona, che ribadiscono di agire in piena collaborazione con il giocatore, puntando sempre a garantirne il miglior recupero possibile.

Il Barcellona continua a seguire il percorso di recupero con molta attenzione, consapevole dell’importanza di Yamal per il futuro della squadra. Il club catalano sottolinea che, con questo trattamento, si mira a un ritorno progressivo in campo, sempre con l’obiettivo di preservare la salute e il benessere del giovane talento.