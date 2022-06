Cassano: «Allegri pensa di sapere tutto. Ma rischia di fare ancora uno scempio». Così l’ex fantasista sul tecnico della Juventus

Antonio Cassano è tornato a parlare di Massimiliano Allegri nel corso dell’incontro de La Bobo TV a teatro.

Le sue parole: «Ancelotti è una brava persona, ma soprattutto una persona umile. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere, ma non è presuntuoso. Se senti parlare Allegri è all’opposto: lui sa tutto, poi tramite i suoi amici fa filtrare che la squadra non l’ha costruita lui. Lui è bravo su questo, pensa al suo orticello. Non si è aggiornato, l’anno prossimo o gli prendono 10 giocatori o si tornerà a vedere lo scempio dell’ultima stagione».