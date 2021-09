Cassano: «L'Italia non ha un numero 9. Ad un Mondiale con Raspadori...»

Antonio Cassano ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante sugli Azzurri

Antonio Cassano, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato dell’Italia di Mancini.

«Purtroppo è un dato di fatto, con la sfortuna di non avere un 9. Togli Lewandowski alla Polonia e lo metti all’Italia… Agli Europei abbiamo fatto molto bene la prima fase, con l’Austria abbiamo faticato e con la Spagna meritavano loro. Arrivi ad un Mondiale con Raspadori, Scamacca, con tutto il rispetto… non so se possiamo presentarci ad un Mondiale. Loro in difesa erano talmente scarsi che è una roba folle che l’Italia non abbia fatto gol. Immobile in Italia segna tanto, ma il calcio italiano è un’altra cosa. Locatelli mi ha impressionato, deve avere il posto fisso a centrocampo, è l’unico che gioca in avanti. Abbiamo un grande problema che è il 9, non so se mai lo troveremo. Non so se Scamacca è un giocatore di livello internazionale. Poi al Mondiale ci sono anche le sudamericane ma avendo il genio di Mancini, qualcosa si può serve inventare. Io avevo detto Pellegrini finto centravanti, Zaniolo non lo vedo lì».