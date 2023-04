Cassano contro Mourinho: «Non gliene frega un cazzo, è solo cinema»

Antonio Cassano si scaglia contro Mourinho: l’ex fantasista parla così del tecnico della Roma e dei risultati della squadra

LE PAROLE – «L’allenatore della Lazio ama il calcio e il suo mestiere, mentre all’altro non frega un cazzo del calcio. Vince, cambia ed è furbo, qualcuno lo porta come se fosse chissà chi, ma Sarri gioca un calcio meraviglioso, mentre il suo è zero. Mourinho è solo cinema, oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la San Martinese è uguale».