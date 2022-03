Cassano sul futuro di Dybala: «D’accordo con la scelta della Juve. Inter? Terrei Sanchez»

Le parole di Antonio Cassano sul mancato rinnovo fra la Juventus e Dybala

Ospite della puntata odierna della ‘BoboTv’ su Twitch, Antonio Cassano ha commentato la notizia del mancato rinnovo fra la Juventus e Paulo Dybala. Ecco le sue parole:

«Dybala per me non è un campione, non può essere un leader nella Juventus e se non rinnova con lui il contratto fa bene. Credo che i bianconeri come società abbiano dato molto di più di quanto l’argentino abbia dato alla squadra. Non è mai stato decisivi nelle partite che contano. Per questo se la Juve gli avesse offerto dieci, avrebbe dovuto chiudere a otto. Poi se andrà all’Inter non so dirlo. Io mi terrei Sanchez».