Cassano: «Solo un matto punterebbe sullo scudetto alla Juventus». Le parole dell’ex attaccante

Antonio Cassano alla BOBO TV.

SCUDETTO JUVE – «Solo un matto potrebbe pensare di mettere una fiche sullo Scudetto alla Juventus: Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi da un burrone e se succederà io sarò il primo a disintegrarle: la Juve avrà vinto uno Scudetto giocando malissimo, ma le altre tre dovranno vergognarsi. Sullo Scudetto alla Juve dico che c’è la variabile Coppa Campioni che va calcolata».

RIGORE BELOTTI – «È una vergogna. La cosa gravissima è che l’arbitro non viene richiamato a vederlo, Massa si merita 10 giornate di stop. A me non piace parlare degli arbitri, ma il Toro ieri è stato derubato. Servirebbe una sorta di AIAtv in cui gli arbitri spiegano le proprie decisioni, senza contraddittorio, visto che i giornalisti potrebbero metterli in difficoltà: sarebbe un primo passo».